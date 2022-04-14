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Haberler Spor İpekkan’ı uğurladık

İpekkan’ı uğurladık

14.4.2022

İpekkan’ı uğurladık

ALTAY ve Karşıyaka eski futbolcularından Uğur İpekkan dün son yolculuğuna uğurlandı. Kovid-19'a bağlı organ yetmezliğinden 72 yaşında vefat eden İpekkan, uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu.

İpekkan için dün öğle namazını müteakip Alsancak Hocazade Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Altay ile Karşıyaka camialarının önde gelen isimleri ve İpekkan'ın yakınları katıldı. Uğur İpekkan'ın naaşı Çeşme'de bulunan Çakabey Kabristanı'nda defnedildi. 1969- 1970 sezonunda Karşıyaka'da oynayan İpekkan 1972- 1976 ve 1980-81 yılları arasında Altay'da forma giymişti.

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