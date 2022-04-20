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Bornova FK son anda

Yeşil-siyahlı takım, Play-Out maçında Menderes Belediyespor’u uzatmaların son dakikasında bulduğu golle yenip BAL’a tutundu

20.4.2022

Bornova FK son anda

VİVEN Bornova FK, İzmir'deki Play-Out maçında Menderes Belediyespor'u uzatmalarda geçti, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) kaldı. 9. dakikada Ömer'in pasında Emre'nin şutu kaleyi bulmadı. 13'te Ömer'in ceza alanı dışından şutunu kaleci Ender kornere çeldi. 25'te Erkan'ın pasında Tezcan karşı karşıya pozisyonda kaleciye nişanladı. 45+3'te Necdet'in sağdan içeri çevirdiği topu Burhanettin tamamladı: 1-0. 63'te Barış'ın pasında Yakal'ın çok sert şutu üstten az farkla auta gitti. 65'te Barış'ın ortasında Burhanettin'in kafası kaleyi bulmadı.

67'de Recep'in ortasında Göksel'in kafası kaleci Ender'de kaldı. 72'de Mert'in uzaktan çok sert şutu savunmanın müdahalesiyle kornere gitti. 82'de Emre'nin sert şutu üst direkten döndü, yükselen topu Mert tamamladı: 1-1. Maç uzatmalara gitti. 107'de Necdet'in ceza sahasında İlhan'a yaptığı harekette hakem penaltı kararı verdi. 108'de İlhan atışı gole çevirdi: 2-1. 113'te Mustafa'nın kullandığı serbest vuruşta Göksel kafayla topu ağlara gönderdi: 2-2. 115'te Burhanettin'in kafasını kaleci Yiğit kornere çeldi. 119'da sağdan gelen ortaya Ahmet Burak kafayla iyi vurdu: 3-2. ■ BERKE ÖZBAY

YESİL-SİYAH COSKU
BAL 9. Bölge 1. Grup'ta umduğunu bulamayan Viven Bornova FK, 120 dakikanın sonunda bayram yaptı. Yeşil-siyahlı futbolcular, sahada sevinç yumağı olurken, Menderes Belediyesporlu futbolcular sahada yığılıp kaldı. İzmir'deki ikinci Play-Out maçı yarın Alaçatıspor ile Ödemişspor arasında oynanacak.

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