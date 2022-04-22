Karşıyaka’da tercih vakti

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 8 haftada mağlubiyet görmeyen ve 9. sıraya tırmanarak son 3 maça iddiası bulunmadan giren Karşıyaka'da sezon sonunda kalacak gidecek isimler netleşecek. Transfer yasağını 5 sene sonra açan ve yeni aldığı 20 futbolcunun çoğundan umduğunu bulamayınca bir süre zor günler geçiren KSK, yeni sezonda aynı hataya düşmemek için ince eleyip sık dokuyor.

HEDEFİ 12'DEN VURACAK

Takımda sezon boyunca verim alınamayan isimlerle yollarını ayıracak yeşil-kırmızılılar, bu kez iskelet kadroyu koruyup transferde hedefi 12'den vurmayı planlıyor. Ligin son haftaları Teknik Direktör Erman Güraçar'ın gözüne girmek isteyen futbolcular için son fırsat olacak. Karşıyaka'da kiralık futbolcular Can Muhammet, Denis, Kerem, Tuncay'ın yanı sıra bekleneni veremeyip devre arasında da kulüp bulmaları istenen Alperen, Sefer gibi isimlerle yolların ayrılması bekleniyor.