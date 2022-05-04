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Haberler Spor Bursaspor potada destan yazdı

Bursaspor potada destan yazdı

4.5.2022

Bursaspor potada destan yazdı
Frutti Extra Bursaspor, EuroCup yarı finalinde deplasmanda Morabanc Andorra'yı 85-68 mağlup ederek finale yükseldi. Tarihi başarıya imza atan yeşil-beyazlı takımın rakibi Valencia Basket-Virtus Bologna maçının galibi olacak. Bursaspor 13-0'lık bir seri yakalayıp ilk çeyreği 22-20 önde tamamladı. Yeşil-beyazlılar soyunma odasına 38-34 önde girerken, 3. çeyrekte savunma ve hücumda etkili oldu ve son 10 dakikaya 7 sayı farkla (56-63) galip girmeyi başardı. Son periyotta da iyi oyununu sürdüren Bursaspor, mücadeleyi 85-68 kazanarak adını finale yazdırdı. Bursaspor, Valencia Basket-Virtus Bologna galibi ile 11 Mayıs Çarşamba günü yine deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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