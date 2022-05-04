M’baye’ye kanca

ING Basketbol Süper Ligi ekibi Pınar Karşıyaka'da oynayan Amath M'Baye'ye AS Monaco resmen talip oldu. Turkish Airlines Euro- League Play-Offları'nda Olympiakos'a karşı seride durumu 2-2'ye getiren Fransız ekibi gelecek sezon için hazırlıklarına başlayarak 32 yaşındaki M'Baye'yi gündemine aldı. Fransa Milli Takımı'nda da görev yapan tecrübeli basketbolcu için Monaco'nun kesinin ağzını açtığı belirtildi. İç transferde Alpha Diallo'yu takımda tutmak için görüşmelerde bulunan Monaco'nun dış transferde de Amath M'Baye'yi çok istediği ifade edildi.

BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN EN İYİSİ

Play-Off serisinde Yunan devi Olympiakos'a karşı ev sahibi avantajından yoksun şekilde seriyi 5. maça taşıyan Fransız temsilcisi, bugün Final Four biletini almak için mücadele edecek. Basketbol Süper Ligi'nin etkili isimlerinden biri olan Amath M'Baye ise bu sezon Pınar Karşıyaka formasıyla maç başına 30 dakika sahada kalarak 15.4 sayı, 4.3 ribaund ve 1.9 asist ortalamalarıyla oynadı. 2017'de Olimpia Milano formasıyla EuroLeague deneyimi yaşayan 32 yaşındaki Fransız oyuncu, 30 maçta 6.1 sayı, 2 ribaund, 0.9 asist ortalamaları tutturmuştu.