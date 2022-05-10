Altay’da düğüm çözülüyor

SPOR Toto Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Altay'da genel kurul için geri sayım başladı. 28 Nisan'da gerçekleşen olaylı kongre başkan adayı çıkmadığı için ertelenmişti. Şu ana kadar geçen süreçte net bir adayın çıkmadığı Altay'da gözler kritik toplantıya çevrildi. Camianın önemli ismi İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in ev sahipliğinde, Kongre Divan Başkanı Erdinç Altınyeleklioğlu ve ekibi, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sabri Sevenoğlu, yeniden aday olması gündemde olan Özgür Ekmekçioğlu ve İbrahim Akman bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede net bir başkan adayının çıkması planlanırken, aynı zamanda genel kurul için bir tarih kararlaştırılacak. Ekmekçioğlu ve Akman'ın adaylık için halen kararsız olduğu öğrenilirken ayrı bir grubun da liste hazırlığı içinde olduğu ifade edildi. Genel kurulun 15 Mayıs tarihinde tek oturum halinde sadece seçim maddesiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor. ■ BURAK HAKERLER

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