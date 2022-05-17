Karşıyaka’da kadro planlaması yapılacak

TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi kadro planlaması ve transfer çalışmalarına erken başlamak isteyen Karşıyaka'da takımdan ayrılacak isimler gelenlere göre netleşecek. Kiralık olarak gelen Can Muhammet, Denis, Kerem ve Tuncay Turgay'ın yanı sıra şans bulamayan kaleci Yunus ile forvet Alperen'in ayrıldığı yeşilkırmızılılar kontenjana göre hareket edecek. Ligde statüye göre 25 yaş ve üzeri 10 futbolcuyu maçlarda oynatabilen Kaf-Kaf'ta mevcut kadroda kontenjana takılan 10 isim bulunuyor. Kadrodan alınacak isimlere göre eleme yapacak Karşıyaka'da özellikle orta saha ve forvette transfere göre ayrılıklar yaşanacak. İzmir ekibinin önümüzdeki hafta hem iç hem de dış transfer çalışmalarına başlayacağı öğrenildi. Başkan Turgay Büyükkarcı'nın iyi bir kadro kurmak için harekete geçeceği belirtildi.

GÜRAÇAR UMUTLU

KARŞIYAKA Teknik Direktörü Erman Güraçar, yeni sezon için iyi bir kadro kuracaklarını söyledi. Gidenlerin yerlerini dolduracaklarını ifade eden Güraçar, "Sezon içinde izlediğimiz, beğendiğimiz futbolcular var. Kulübün ekonomik yapısına göre hareket edeceğiz" dedi.