En gözde Manisa

Misli.com Türkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde (TBL) şampiyon olarak tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor'un basketbolcuları markajında. Ligde 30 maçta 18.6 sayı, performansıyla şampiyonluğun başmimarı olan ABD'li point guard Diante Watkins başta olmak üzere yeşil-beyazlı takımın tüm oyuncuları şimdiden transferin gözdesi oldu bile. 32 yaşındaki Watkins'e Belçika'dan teklif geldiği, sözleşmesi devam eden oyuncu hakkında kararın hafta içinde verileceği açıklandı. Berkay Sinirlioğlu, Ahmet Fatih Cantitiz, Hüseyin Akın Kandemir, Koral Uzunhasan, Mustafa Baki Görür ve Tunahan Dikmen'e de teklifler geliyor.

'AYAĞIMIZ SAĞLAM BASACAK'

Manisa BŞB'de transfer hareketliliği bu hafta başlıyor. Başantrenör Ceyhun Cabadak, ilk hedeflerinin kalıcı olmak olduğunu söyledi. Yeşil-beyazlı ekibi Türkiye Basketbol gerçekçi hedeflerle hareket ettiklerini belirtti. Kariyerinde senelerce Süper Lig'de Pınar Karşıyaka, Trabzonspor ve Sırbistan U-20 Milli Takımı'nda yardımcı antrenör, Kosova ekibi Sigal Priştine'de TBL ve Federasyon Kupası'nda zafer kazandıran Cabadak, ayaklarının yere sağlam basacağını vurguladı.

ÜMİT YÖNEY