Burak Yılmaz MLS yolcusu

Türkiye'nin yetiştirdiği önemli golcülerden biri olan Burak Yılmaz, San Francisco sokaklarında çektirdiği purolu fotoğrafla gündem olurken, kolundaki saatin değeri ise dudak uçuklattı. Dünyaca ünlü markaya ait saatin piyasa değerinin 155 bin ila 188 bin Euro arasında değiştiği öğrenildi. Ayrıca Burak Yılmaz'ın, ABD ziyaretinin arkasında MLS'e transfer olmasının yattığı da gelen haberler arasında. Başarılı santrforun, ABD takımlarıyla da görüşme halinde olduğu ve kısa süre içerisinde MLS'e gidebileceği konuşuluyor. Lille ile önceki sezon şampiyonluk yaşayan 36 yaşındaki oyuncu, bu sezon 40 maçta 7 gol 5 asistle takımına katkı sağladı ve kulübüyle sözleşmesi sona erdi.

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