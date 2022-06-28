Balde için devrede

Geçen sezon küme düşen Parma'dan aldığı Gervinho ve Cornelius'la şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un bu kez de Serie A'da tutunamayan bir başka takım olan Cagliari'nin kanat oyuncusu Keita Balde ile ilgilendiği iddia edildi. Bordo-mavililerin Kasımpaşa'dan Umut Bozok ve Kayserispor'dan Onur Bulut'tan sonra bu transferde de Galatasaray ile karşı karşıya geldiği bildirildi. Foot Mercato sitesinde yer alan habere göre; Galatasaray, Cagliari ile olan sözleşmesi sona eren ve şu anda İspanya'da antrenman yapan Keita Balde'yi kadrosuna katmak istiyordu. Haberde, sarı-kırmızılı takımın dışında son şampiyon Trabzonspor'un da Senegalli oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

ABDULLAH AVCI ONAY VERDİ

Anthony Nwakaeme'nin takımdan ayrılmasının ardından bu bölgeye takviye yapmak isteyen Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onay verdiği ismin transferini bitirmek istiyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan 27 yaşındaki oyuncu daha önce Lazio, Inter, Monaco ve Sampdoria gibi takımlarda da forma giymişti.

MARLON OLMAZSA MBEMBA GELECEK

SÜPER Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Stopere takviye yapmak isteyen bordo- mavililerde Marlon'un yanı sıra Mbemba ismi de gündeme geldi. Fırtına, Porto ile sözleşmesi biten Mbemba'yı Shakhtar forması giyen Marlon'un alternatifi olarak belirledi. Fransız basınında yer alan habere göre bordo-mavililer, Demokratik Kongolu stoper için temaslarını sürdürüyor. 27 yaşındaki savunmacının Trabzonspor'dan 3 milyon Euro'luk maaş talep ettiği bildirildi. Piyasa değeri 17 milyon Euro olan tecrübeli stoper geçtiğimiz sezon Porto formasıyla 46 maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti.