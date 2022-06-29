Menemen’e hücum

TFF 2. Lig'e düşen Menemenspor'un oyuncuları transferde gözde oldu. Geçen sezon 1. Lig'de devre arasında amatörden keşfettiği Rasheed'i Kocaelispor'a satıp, Alhassan'ı ise Keçiörengücü'ne veren Menemen'de 3 futbolcu daha satılıyor. İzmir temsilcisinin Almanya'da amatör ligde keşfedip vitrine çıkardığı, geçen sezon 8 yıl sonra 1. Lig'in ilk yerli gol kralı olan Ahmet Sagat için Gençlerbirliği teklifini yeniledi.

TEMASLARI SIKLAŞTIRDI

Geçen sezon ligde 17 kez ağları sarsan 26 yaşındaki golcü için iki kulüp anlaşma aşamasına geldi. Ahmet'i Giresunspor da ısrarla istiyordu. 20 yaşındaki ön libero Cem Çelik, Alanyaspor'a transfer oluyor. Geçen sezon 22 maçta forma giyen genç futbolcunun işi imzaya kaldı. 18 yaşındaki stoper Kerem Paykoç'u ise Bandırmaspor istiyor.