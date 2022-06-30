Güreşte 2 altın 1 gümüş aldık

Milli güreşçiler Evin Demirhan Yavuz ve Bediha Gün Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda altın madalya aldılar. Evin Demirhan Yavuz, kadınlar serbest stil 50 kilo finalinde Fransız Julie Sabatie'yi 3-2 yenerek altın madalya kazandı.

Bediha Gün ise kadınlar 57 kilo finalinde Tunuslu Siwar Bouseta'yı tuş ile mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Yavuz, grup maçlarında sırasıyla Cezayirli Ibtissem Doudou'yu 6-0, İtalyan Emanuela Liuzzi'yi 8-1, İspanyol Aintzane Gorria Goni'yi 8-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Evin Demirhan Yavuz, yarı finalde Tunuslu Sarra Hamdi'yi 6-5 ile geçerek finale yükselmişti. Milli güreşçi Zeynep Yetgil, 53 kiloda gümüş madalya kazandı.