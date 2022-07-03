Çayır şenlendi

Edirne'de bu yıl 661.'si düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde müthiş mücadeleler yaşandı. Sarayiçi Er Meydanı'nda açılış seremonisi düzenlendi. Geçen yılın başpehlivanı Ali Gürbüz'ün Türk bayrağını taşıdığı törende, cazgırlar, hakemler, minik pehlivanlar ile Kırkpınar'ın vazgeçilmezi davulzurna ekibi geçit töreni yaparak protokol ve seyircileri selamladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Beyazıt Sansı'nın söz ve bestesi olan Kırkpınar Marşı, Edirne Belediye Bandosu'nun eşliğinde söylendi. Törenin açılış konuşmasını Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim yaptı. Başpehlivanlık 1. tur müsabakaları kura çekiminin arından başladı, 54 başpehlivan kol bağladı.

KEMER KASAYA DÖNÜYOR

Kırkpınar'da son yıllarda altın kemerin ebedi sahibi olmaya en çok yaklaşan Ali Gürbüz, güreşlerin ikinci turunda hemşerisi Mehmet Yeşil Yeşil'e yenilince bu hayaline veda etmek zorunda kaldı. Bu yıl şampiyon olması halinde 25 yıldır kimsenin alamadığı altın kemerin ebedi sahibi olacak Ali Gürbüz, son 2 yıldaki başarısını gösteremedi, üzüntü yaşadı. Yaklaşık 1.5 kilo ağırlığında, 22 ayar ve 480 gram altından imal edilen "altın kemer"i kazanarak emanetçisi olduğu altın kemeri bir yıl süresince takan başpehlivan, bir sonraki yıl Kırkpınar'da başarılı olamazsa kemeri iade ediyor.