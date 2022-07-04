Fener’den yılın çalımı

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe transferde büyük oynuyor. Sarı-lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray'a gündem yaratacak bir transfer çalımı atmaya hazırlanıyor. Abdülkerim Bardakcı'yı sarıkırmızılılara kaptıran Kanarya, rövanşı bir süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan Isco ile almayı planlıyor. İspanyol basınından Diario'nun haberine göre; Fenerbahçe, Real Madrid ile sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan İspanyol orta saha oyuncusu ile ilgileniyor. Transferi noktalamak isteyen Kanarya'nın, Isco'ya teklifini yaptığı iddia edildi. Isco'nun düzenli olarak forma giymek istediği bir takıma gitmek istediği belirtildi.

YILDIZ İSMİN TALİPLERİ ÇOK

Yeniden kendini kanıtlamak isteyen İspanyol yıldızın kararını mümkün olan en kısa zamanda vermek istediği kaydedildi. Söz konusu haberde Isco'nun birçok takımın radarında bulunduğu ifade edildi. Betis, Sevilla, Roma ve Newcastle'ın yıldız orta sahanın peşinde olduğu öne sürüldü.

ŞAMPİYONLAR Ligi sahnesinde yeniden yer almak isteyen Isco'nun vereceği kararda, Devler Ligi'ne katılım önemli rol oynayacak. Katar'da düzenlenecek olan dünya kupasında milli takımda boy göstermek isteyen Isco'nun, yeni takımıyla bir an önce çalışmalara başlamak istediği bildirildi. İspanyol futbolcu, ülkelamak sinin milli takımında 38 maçta sahaya çıktı ve 12 gol kaydetti.