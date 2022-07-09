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Haberler Spor Menemenspor kan kaybediyor

Menemenspor kan kaybediyor

9.7.2022

Menemenspor kan kaybediyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemenspor'da defans oyuncusu Sinan Akgöl de, takımdan ayrıldı. Spor Toto 1. Lig'den düşmesinin ardından yabancı oyuncuları Chibuike, Bajrami, Harrison, Ba, Sabbah, Kehinde ve Gomes ile yollarını ayırmak zorunda kalan İzmir ekibinde kiralık futbolcular Cisse, Seyfettin Anıl, Mahmut, Batuhan Adıgüzel, Batuhan Kırdaroğlu, Batuhan Şen de veda etti. Son olarak Ahmet Sagat'ı Samsunspor'a, Cem Çelik'i ise Alanyaspor'a veren sarılacivertlilerde kan kaybı devam ederken, genç futbolcunun alacaklarının ödenmediği için sözleşmesini tek taraflı feshettiği öğrenildi.
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