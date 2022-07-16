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Haberler Spor Anıl Ordu’ya gitti

Anıl Ordu’ya gitti

Balıkesir’in 34 yaşındaki tecrübeli oyuncusu 52 Ordu ile sözleşme imzaladı

16.7.2022

Anıl Ordu’ya gitti
Balıkesirspor ile yollarını ayıran 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Anıl Taşdemir, 52 Orduspor ile sözleşme imzaladı. Son 3 sezondur Balıkesirspor formasını ligde 59, Türkiye kupasında 1 kez giyerek 3407 dakika sahada kalan ve 7 gole imza atan tecrübeli oyuncu 2012-13, 2013-14 sezonlarında da 52 Orduspor FK formasını giydi. Ankaraspor, Orduspor ve Akhisarspor'la Süper Lig'de de görev yapan Anıl, geçen sezon 1'inci Lig'de 24 maça çıktı. Toplam 1351 dakika süre alan Anıl 3 defa da asist yaparken 5 kez gol sevinci yaşamıştı.

■ SERVET SARUN
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