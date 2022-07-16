Anıl Ordu’ya gitti

Balıkesirspor ile yollarını ayıran 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Anıl Taşdemir, 52 Orduspor ile sözleşme imzaladı. Son 3 sezondur Balıkesirspor formasını ligde 59, Türkiye kupasında 1 kez giyerek 3407 dakika sahada kalan ve 7 gole imza atan tecrübeli oyuncu 2012-13, 2013-14 sezonlarında da 52 Orduspor FK formasını giydi. Ankaraspor, Orduspor ve Akhisarspor'la Süper Lig'de de görev yapan Anıl, geçen sezon 1'inci Lig'de 24 maça çıktı. Toplam 1351 dakika süre alan Anıl 3 defa da asist yaparken 5 kez gol sevinci yaşamıştı.



■ SERVET SARUN

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