Bodrumspor’dan 22 rakiplere gözdağı

Spor Toto 1. Lig temsilcisi Bodrumspor, nokta transferlerle kadrosunu güçlendirirken, teknik patron İsmet Taşdemir, "Ligin sürpriz takımı oluruz" dedi. 1461 Trabzon'dan Musa Caner Aktaş, Ali Teymur, Trabzonspor'dan Koray Kılınç, Yeni Malatyaspor'dan Kenan Özer, Hatayspor'da Abdurrahman Canlı, Altınordu'dan Recep Aydın, Antalyaspor'dan Harun Alpsoy, Artvin Hopaspor'dan Osman Kocaağa ile sözleşme imzalayan yeşil-beyazlılar, yabancı oyuncu transferi için düğmeye bastı.

"HEDEF TABİİ Kİ SÜPER LİG"

Kamp döneminin çok verimli geçtiğini belirten teknik patron İsmet Taşdemir, "Bu sene hedefimiz lige alışabilmek. Daha sonra uygun gördüğümüz eksikleri gidererek hedeflerimize ulaşmak. Bu sene ilk etapta ligi tanıyalım, lige adapte olalım. Ligde bir kalıcı olalım, ondan sonra başka hedeflerimiz olacak. Bodrum turizmde Süper Lig'de. Bodrumspor da futbolda Süper Lig'de olmalı. İnşallah bunu başaracağız" dedi.