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Haberler Spor Dybala’dan İtalya’da forma satış rekoru

Dybala’dan İtalya’da forma satış rekoru

25.7.2022

Dybala’dan İtalya’da forma satış rekoru
SERİE A takımlarından Roma Arjantinli oyuncu Paulo Dybala ile 3 yıllık sözleşme imzalarken, yıldız oyuncu forma satışında rekoru elinde bulunduran Cristiano Ronaldo'yu geçmeyi başardı. Ronaldo'nun Juventus'a transferi dönemindeki ilk gün satış rekorunu Roma formasıyla kıran Dybala İtalya'da bir günde en çok satılan formanın sahibi oldu.130 Euro fiyatındaki Dybala forması almak için Romalı taraftarlar birbirleriyle adeta yarıştı. Ronaldo'nun rekoru 520 bin forma satışı bulunurken Dybala 535 bin forma sattırmayı başardı. Bu sayının önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.
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