Zafer Verstappen’in

Büyük bir heyecana sahne olan Formula 1 sezonunun 12. yarışında Ferrari pilotu Charles Leclerc rahat bir liderlik götürürken bariyerlere çarptı ve yarış dışı kaldı. Leclerc'in kazasının ardından liderliği devralan Red Bull pilotu Max Verstappen, Paul Ricard'ı kazanan isim oldu ve puan farkını 63'e çıkardı Charles Leclerc, yarışı lider götürürken 18. turda bariyerlere girdi ve kritik bir galibiyeti kaçırdı. Kariyerinin 300. yarışına çıkan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 5. sıradan başladığı yarışı 2. sırada bitirdi. Hamilton böylece 187. kez podyumda bitirmeyi başardı. Bir diğer Mercedes pilotu George Russell, Red Bull pilotu Sergio Perez'i son turlarda geride bırakarak podyumun son basamağına çıkmayı başardı. Mekanik değişiklikler nedeniyle yarışa son sıradan başlayan ve pit ekibinin hatası nedeniyle 5 saniye de ceza yiyen diğer Ferrari sürücüsü Carlos Sainz, en hızlı turun da sahibi olarak yarışı 5. sırada bitirdi.

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