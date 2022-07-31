Somaspor’da çifte imza

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Somaspor, transferde hız kesmiyor. Gaziantep FK' dan geçen sezon Bursaspor'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki forvet Yusuf Türk ve Çaykur Rizespor'dan en son Karşıyaka'da kiralık oynayan 23 yaşındaki santrafor Can Muhammet Vural'la sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, Altınordu'dan Kenan Fakılı ve Denizlispor'dan Kadir Kurt'u da 1 yıllığına kiraladı. Fransa'da yetişen 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Kenan, geçen sezon Altınordu'yla Spor Toto 1. Lig'de 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maça çıktı. Denizlispor altyapısında yetişen, profesyonel olan, daha önce Kızılcabölükspor ve Amed Sportif'te de oynayan 23 yaşındaki stoper Kadir ise geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Fethiyespor'da 3. Lig'de Play- Off şampiyonluğu yaşadı. Genç defans oyuncusu, Fethiyespor'la 23 maça çıktı, 1 gol attı. Kadir Kurt, kariyerinde 75 karşılaşmaya çıktı. 3 gol kaydetti. ■ SERVET SARUN

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