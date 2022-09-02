KAF-KAF tam gaz

Basketbol Süper Ligi'nde sezon hazırlıklarını yenilediği kadrosuyla sürdüren Pınar Karşıyaka, ilk özel maçlarına Sırbistan'da çıkacak. Yeşil-kırmızılı ekip antrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki ilk sınavda bugün saat 18.00'de Belgrad kentinde FMP Belgrad'la karşılaşacak. İzmir temsilcisi yarın aynı saatte ise Mega Leks'le rakip olup ardından pazar günü yurda dönecek. Dominik Cumhuriyeti Milli Takımı forması giyen yeni transferlerden Angel Delgado hariç tam kadro olan Pınar Karşıyaka, İzmir'e dönüşünde 9 Eylül'de Yukatel Merkezefendi Belediyesi, 10 Eylül'de Manisa Büyükşehir Belediyespor'la özel maçlar oynayıp, 13-17 Eylül'de Antalya'da Gloria Cup'a katılacak. Yeşil-kırmızılı takım, özel maç programını 22-24 Eylül tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı Pınar Cup'la tamamlayacak.

ERGİ TIRPANCI İMZALADI

Pınar Karşıyaka, Ergi Tırpancı'yı kadrosuna dahil etti. Fenerbahçe altyapısında yetişen 22 yaşındaki kısa forvet, sarı-lacivertli ekibin dışında OGM Ormanspor, Afyon Belediyespor ve Yalovaspor'da mücadele etti.