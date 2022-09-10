Bodrumspor’un jestine karşılık

TFF 1. Lig'de ilk 4 maçta 10 puanla zirveye kurulan Bodrumspor ile 1 puanla ateş hattında yer alan Altay arasında yarın İzmir'de oynanacak olan Ege derbisi öncesi dostluk rüzgarları esiyor. İki takımın da ligde bulunduğu konum maçın önemini daha da artırırken, Bodrum ekibinin jestine Altay'dan karşılık geldi. Geçen sezon Alsancak Stadı'nda oynadığı final maçıyla ilk kez 1. Lig'e çıkan Bodrumspor, resmi sosyal medya hesabından, "Tarihimizde önemli bir yeri olan kendimizi evimizde hissettiğimiz mekanın asıl sahibi Büyük Altay ile buluşma zamanı" sözleriyle yarınki maçı anonsladı. Altay da sosyal medya hesabından bu paylaşımı alıntılayıp, "Sizleri tekrar evimizde ağırlamak bizim için de şeref. Pazar günü görüşmek üzere" yorumunu yaptı. Her iki takım taraftarları da karşılıklı jestlere mesajlarıyla destek verdi.

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