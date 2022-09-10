Devler Fransa önünde

2022 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16'ya yükselip Fransa'nın rakibi olan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, rakibi ile bugün karşı karşıya gelecek. Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Arena Berlin'de oynanacak mücadele, 13.00'te başlayacak ve NTV'den naklen yayınlanacak. Milliler, maçı kazanması halinde çeyrek final bileti alacak. Eğer çeyrek finale çıkarsak Sırbistan - İtalya maçının galibi ile karşılaşacağız.

LARKİN'DEN KÖTÜ HABER GELDİ

Şut elindeki parmağında bulunan sakatlık nedeniyle kafileden ayrılarak Türkiye'ye dönen ve tedavi sürecine başlanan Shane Larkin'den kötü haber geldi. A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, Shane Larkin'in elinden ameliyat olacağını; bu sebeple Fransa maçında forma giyemeyeceğini açıkladı. EuroBasket'te kötü bir organizasyon yaşadıklarını söyleyen Ataman "Bu nasıl bir organizasyon? Bu nasıl bir Avrupa Şampiyonası? Elbette biz çıkıp maçlarımızı oynayacağız, yapacak da bir şey yok!" dedi.