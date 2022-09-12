Düello Kasaba’nın

3. Lig 2. Grup'ta ilk haftayı yenilgiyle kapatan Turgutluspor evinde Ofspor önünde iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2'lik zafere imza attı. 5. dakika orta alanda aldığı pası iyi değerlendiren Oktay ceza yayının üzerinden köşeye harika vurdu: 0-1. 31'de Serhat sağdan getirdi, arka direğe ortasını Emirhan altıpas bölgesine çevirdi. K ale önünde boş pozisyondaki Burak Osman meşin yuvarlağı kafayla Ofspor filelerine yolladı: 1-1.

Karşılaşmanın ilk devresi 1-1 sona erdi. 65'te orta alandan aldığı pası iyi değerlendiren Hamza güzel bir vuruşla Ofspor'u bir kez daha öne geçirdi: 1-2. 69. dakikada kazanılan serbest vuruşu sağ kanattan Serhat kullandı, ön direkte Levent kafayı vurdu: 2-2.

71. dakikada oyuna 66'da giren Berkay Sezer rakip yarı alanda kazandığı topu yaklaşık 25 metreden rakip filelere yolladı: 3-2. Karşılaşma bu skorla tamamlanırken Turgutluspor ikinci haftayı 3 puanla kapatan taraf oldu.

■ İLKER UYAR