Bodrum’un gözü kara

Spor Toto 1. Lig'de 10 puan ve averajla lider durumda bulunan Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, Manisa FK'yla oynayacakları Ege derbisinin zorlu geçeceğini söyledi. Yeşil-beyazlı ekipte Erkan Değişmez, Koray Kılınç, kaleci Ali Türkan, Onur Akbay, Süleyman Özdamar ve Üzeyir Ergün'ün sakatlıklarının sürdüğü bildirildi. Taşdemir, "Altay maçı geride kaldı. Çok doğru oynadılar, biz eksik yaptık ve mağlup olduk. Bu hafta Manisa FK maçı da zor bir maç. Ligdeki hiçbir maç kolay değil. Deplasmandaki son maçlarında Samsunspor'u yendiler. Dış sahada daha iyi oynayan bir takım. Kayıplar yaşayabiliriz ama telafi edecek güçteyiz" dedi.

DEJAN DRAZIC ÇOK MUTLU

Bodrumspor'un yabancı oyuncularından Sırp orta saha Dejan Drazic , "Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Ben takımın potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Lig çok uzun bir maraton. Takımı çok iyi görüyorum. İlk geldiğimde hazırlanmam için az bir süre vardı. Ben de bunun için hocadan süre istedim. Bu süre 4-5 haftalık bir süreydi ve o da geçti. Bu maç itibarıyla oynadım ve fizik olarak daha çok oynayabileceğimi hissediyorum" diye konuştu.

■ OSMAN AKÇA