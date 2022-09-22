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Haberler Spor Soh harekatı

Soh harekatı

21 yaş altı bir stoperi kadrosuna katmak isteyen F.Bahçe, Nottingham Forest formasını terleten Fransız savunmacı için yeniden devreye girdi

22.9.2022

Soh harekatı

Fenerbahçe Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam ederken transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı-lacivertliler U-21 statüsü kapsamında kadrosuna takviye yapmayı planladığı isimleri mercek altına aldı. Uruguaylı oyuncular Facundo Pellistri, Martin Satriano ve Manuel Ugarte'yi listesine alan yönetim, devre arası transfer döneminde gündeme gelmesine rağmen imza attıramadığı Nottingham'dan Loic Mbe Soh için de yeniden harekete geçecek.

Fenerbahçe, transfer döneminin bitmesine saatler kala Adana Demir'in savunma oyuncusu Tayyip Talha için girişimlerde bulunmuş ancak oyuncu Beşiktaş'a gitmişti. Yabancı bir stoper kadrosuna katmak isteyen yönetim, yabancı kontenjanının dolu olmasından dolayı yeniden 21 yaşında Fransız savunmacıya döndü. Teknik direktör Jesus'un onay vermesi halinde genç stoper kadroya katılacak.

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