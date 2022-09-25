Milliler son virajda

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında bugün Faroe Adaları'na konuk olacak. Başkent Torshavn'daki Torsvollur Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Ukrayna Futbol Federasyonundan Serhiy Boiko düdük çalacak. Boiko'nun yardımcılıklarını Dmytro Zaporozhenko ve Sergii Prystupa yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Anatoliy Abdula olacak. Ay-yıldızlı ekipte cezalı Cengiz Ünder ile sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkartılan Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Orkun Kökçü ve Enes Ünal bu mücadelede forma giyemeyecek. Milliler, Lüksemburg maçındaki puan kaybına rağmen son maçlar öncesi grubunu 13 puanla lider tamamlamayı garantiledi ve B Ligi'ne yükseldi.

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