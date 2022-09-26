Arkas Spor çeyrek finalde

Arkas Spor, AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu üçüncü maçında Spor Toto'yu 3-0 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı. İstanbul Burhan Felek Vestel Spor Salonu'ndaki mücadeleye oldukça etkili başlayan İzmir temsilcisi, ilk seti rahat kazandı: 25-15. İkinci sette rakibinin dirençli görüntüsü karşısında pes etmeyen Arkas, bu seti 25-21 aldı. Son sette de iyi bir performans sergileyen Arkas Spor, seti 25-20, mücadeleyi de 3-0 kazandı. İzmir ekibi grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet alarak adını çeyrek finale yazdırdı.

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