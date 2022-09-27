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Haberler Spor Fenerbahçe’de Emre sevinci

Fenerbahçe’de Emre sevinci

Sarı-lacivertli ekibin yıldızı bu hafta Beşiktaş maçında forma giyebilecek

27.9.2022

Fenerbahçe’de Emre sevinci
SÜPER Lig'de hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisine hazırlanan Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan haber geldi. Önceki çe'ye oyunculargünkü idmanda dinlendirilen Emre Mor'un hazır durumda olduğu 25 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş maçında forma giyebileceği öğrenildi. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Rennes maçında sakatlanan Peres ise henüz takımla çalışmalara başlamadı. Öte yandan Ümit Milli Takım'da bulunan genç yıldız Arda Güler'in karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri sebebiyle aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı.
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