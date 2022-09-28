Arkas Spor kupa için sahaya çıkıyor

GEÇEN sezonun Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart ile AXA Sigorta Kupa Voley sahibi Arkas Spor, bugün 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Ankara'da karşılaşacak. TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki mücadele saat 15.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.

Tek düşüncelerinin kupayı kazanmak olduğunu vurgulayan Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Geçen sezon müzemize götürdüğümüz AXA Sigorta Kupa Voley kupasından sonra şimdi de Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kaldırmak ve sezona moralli başlamak istiyoruz. Oyuncularımızın konsantrasyonu üst seviyede. İzmir'e, Şampiyonlar Kupası ile dönmeyi hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.