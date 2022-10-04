Derbiyi kazanınca teklifi yaptı

İZMİR Süper Amatör Lig (SAL) ekiplerinden Tire Belediyespor, ligin ilk karşılaşmasında Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda ağırladığı ezeli rakibi Ödemişspor'u 3-1'lik skorla geçti. Karşılaşmanın kendisi kadar sonu da ilginç görüntülere sahne oldu.

Tire Belediyesporlu sağ bek oyuncusu 22 yaşındaki Hüsnü Can Sarpaşar, kız arkadaşı Mine Gül Akyol'a (21), Küçükmenderes derbisinin ardından takım arkadaşlarının önünde sürpriz evlenme teklifinde bulundu.

Sürpriz karşısında şaşkına dönen genç kız ise futbolcuların alkışları eşliğinde evlenme teklifine 'Evet. Seninle bir ömür boyu yaşamaya evet' dedi. Hüsnü Can ise, "Takım arkadaşlarıma 'Eğer galip gelirsek evlenme teklifinde bulunacağım' diyerek önceden plan yapmıştık. Yüzüğü alıp maça öyle çıktım. Mine de beni tebrik etmek için sahaya girince takım arkadaşlarımız daire oluşturarak diz çöktüler. Ben de evlenme teklifinde bulundum" diye konuştu.

TATİLE BASKAN GÖNDERECEK

TİRE Belediyespor Kulübü Başkanı Muzaffer Baybars Hüsnü Can Sarpaşar ve Mine Gül Akyol çiftini nişan hediyesi olarak sezon sonunda tatile göndereceğinin sözünü verdi.

NADİR UYSAL