  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Arjantin’de kabus

Arjantin’de kabus

Gimnasia-Boca Juniors arasındaki mücadelede stadyum etrafında çıkan olaylar nedeniyle bir kişi ölürken yaklaşık 100 kişi de yaralandı

8.10.2022

Arjantin’de kabus
Arjantin Süper Lig'de, Gimnasia-Boca Juniors karşılaşması tam bir kabusa dönüştü. Söz konusu maçta stat dışında başlayan ve tribünlere yansıyan olaylar nedeniyle bir kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 100 kişi ise yaralandı. Buenos Aires Eyaleti Güvenlik Bakanı Sergio Berni, karşılaşmanın oynandığı Juan Carmelo Zerillo Stadyumu çevresinde çok sayıda taraftarın zorla stada girmeye çalıştığını, polisle taraftarlar arasında olayların çıktığını açıkladı. Berni, bu sırada 57 yaşındaki eski futbolcu Cesar Gustavo Regueiro'nun, stadyumdan çıkarken kalp krizi geçirdiğini ve hastaneye ulaşamadan yaşamını yitirdiğini söyledi. Maçın hakemi Hernan Mastrangelo, maçı dokuzuncu dakikada güvenlik eksikliği nedeniyle erteledi. Stadyumdan yansıyan görüntülerde, saha dışında atılan biber gazları nedeniyle çok sayıda taraftar ve futbolcuların etkilendiği de görülüyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA