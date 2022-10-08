Arjantin’de kabus

Arjantin Süper Lig'de, Gimnasia-Boca Juniors karşılaşması tam bir kabusa dönüştü. Söz konusu maçta stat dışında başlayan ve tribünlere yansıyan olaylar nedeniyle bir kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 100 kişi ise yaralandı. Buenos Aires Eyaleti Güvenlik Bakanı Sergio Berni, karşılaşmanın oynandığı Juan Carmelo Zerillo Stadyumu çevresinde çok sayıda taraftarın zorla stada girmeye çalıştığını, polisle taraftarlar arasında olayların çıktığını açıkladı. Berni, bu sırada 57 yaşındaki eski futbolcu Cesar Gustavo Regueiro'nun, stadyumdan çıkarken kalp krizi geçirdiğini ve hastaneye ulaşamadan yaşamını yitirdiğini söyledi. Maçın hakemi Hernan Mastrangelo, maçı dokuzuncu dakikada güvenlik eksikliği nedeniyle erteledi. Stadyumdan yansıyan görüntülerde, saha dışında atılan biber gazları nedeniyle çok sayıda taraftar ve futbolcuların etkilendiği de görülüyor.

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