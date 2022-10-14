Perez Arkas’ta

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, Kübalı orta oyuncu Angel Suarez Perez'e anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Angel. Kübalı orta oyuncu Angel Suarez Perez'e Arkas Spor'da başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Santiago De Cuba'dan transfer edilen 19 yaşındaki voleybolcu alt yaş gruplarında milli formayı giyiyor. Arkas Spor, bugün 4'üncü haftanın açılış maçında evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmayı TRT Spor Yıldız yayınlayacak.

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