Fener ışıl ışıl

Süper Lig'de 11. haftanın maçında Başakşehir'i 1-0 ile geçen ve zirve takibini sürdüren Fenerbahçe yoluna tam gaz devam ediyor. Avrupa Ligi'nde liderliği ele geçiren sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus döneminde şu ana kadar istatistiklerde de zirvenin sahibi olmayı başardı. Kanarya, ligde en çok gol atan (29), en yüksek puan ortalamasına sahip (2.3) ve en yüksek averaja sahip (+19) takım konumunda yer alıyor. Ligde ilk kez üst üste 3. zaferini yaşayan Kanarya, son 6 karşılaşmanın 5'inde kalesini gole kapattı. Ligde rakip fileleri 29'la en çok havalandıran takım unvanını elinde bulunduran Jesus'un öğrencileri, +19'la en yüksek averaja sahip ekip konumunda yer alıyor. Ayrıca Fenerbahçe, 2.3'le puan ortalaması en yüksek takım olarak da dikkatleri üzerine çekiyor.



CUMHURİYET ŞİFRESİ

Atılan (29) ve yenilen goller (10), averaj (19) ile puanı (23) Cumhuriyet'in ilanı olan 29 Ekim 1923'ü ortaya çıkardı. Bu istatistiğin gün yüzüne çıkması sonrasında taraftar, 'Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olacağımızın kanıtı' şeklinde yorumlarda da bulundular.

DİĞER