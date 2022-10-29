Madalyalarla dönün

51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası, bugün İngiltere'de start alacak. Liverpool kentinde düzenlenecek organizasyona, 74 ülkeden 400'ü aşkın sporcu katılacak. Şampiyonada İzmir'de yetişen Ferhat Arıcan, Adem Asil, Ahmet Önder, Yunus Emre Gündoğdu ve Mehmet Ayberk Koşak ile birlikte Sercan Demir, Bengisu Yıldız ve Sevgi Seda Kayışoğlu'dan madalyalar bekliyoruz.

Erkeklerde İzmirli Yılmaz Göktekin'in antrenörlüğünü yaptığı bu önemli turnuvanın kadınlar ve erkekler genel tasnif 3-4 Kasım, bireysel alet finalleri ise 5-6 Kasım'da gerçekleştirilecek. Şampiyona 6 Kasım'da bitecek. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, şampiyonada erkeklerde takım olarak finale kalmayı hedeflediklerini belirtti.

DÜNYA TAKİP EDECEK

Suat Çelen, önce kadın sporcuların yarışacağını ifade ederek, "Kovid salgınından sonra dünya cimnastiğinin en önemli yarışması. Dünya bizi takip ediyor. İnşallah en az hatayı yapan bizim sporcularımız olur" dedi. Çelen, Türk cimnastiğine her zaman destek veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.