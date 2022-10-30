Cim-Bom kendine geldi

SÜPER Lig'de önceki gün deplasmanda Karagümrük'ü yenerek üç maç sonra kazanan Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi moral buldu. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'u mağlup ettikten sonra Adana Demirspor ve Alanyaspor ile berabere kalırken, Kayserispor'a gurbette mağlup olmuştu. Karagümrük maçında kazanan İstanbul temsilcisi, pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi şampiyonluk yarışında olduğunu kanıtladı ve moral depoladı. Galatasaray'da Karagümrük karşısında gol atan Emre Taşdemir ile Juan Mata da ilk gollerini kaydetti. 451 gün sonra A Takımla resmi müsabakaya çıkan Emre Taşdemir'in performansı sol bek sıkıntısı yaşayan sarı-kırmızılılarda büyük sevinç yaşattı. Aynı zamanda sezon öncesi kadroya katılan İspanyol yıldız Mata'nın da golle tanışması Galatasaraylı taraftarları memnun etti. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Karagümrük karşılaşmasından önce olduğu gibi Beşiktaş maçı öncesi de takıma mental destek vermeyi planladığı öğrenildi.

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