İzmir’e dev tesis

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir'e kazandırdığı tesislere bir yenisini daha ekleyecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun girişimleriyle, İzmir modern bir yüzme ve atlama tesisine kavuşacak. İzmir Atatürk Spor Kompleksi içinde yapılması planlanan İzmir Halkapınar Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nun projelendirme çalışmaları tamamlandı. Atatürk Spor Kompleksi içindeki Halkapınar Spor Salonu'nun yanında yer alan 14 bin 627 metrekarelik bir alana yapılacak dev tesis Türkiye'de bir ilk olacak. 10 Mart 2024 tarihinde hayata geçecek ve yaklaşık 500 gün içinde tamamlanarak hizmete açılacak olan İzmir Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nun içinde yok yok.



Tesiste bir de atlama havuzu bulunuyor.



İÇİNDE ÜÇ ADET HAVUZ OLACAK

Bir adet olimpik yüzme havuzu, bir adet atlama havuzu ve bir adet çocuk havuzunun yanı sıra sosyal, eğitim ve ticari alanlarıyla İzmir'e büyük renk katacak. Tesiste içinde kondisyon salonu, 3 adet özel ders stüdyosu, fitness merkezi, kadın ve erkekler için tasarlanan sauna, masaj odalarının bulunduğu Spa merkezi, toplantı amaçlı 50 kişilik salon ve toplantı odası yer alıyor. İzmir'e kazandırılacak tesis uluslar arası yüzme ve atlama müsabakalarına ev sahipliği yapacak.