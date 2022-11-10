Mahalle Takımı Süper Lig’de

Denizli'nin Güney ilçesi Eziler Mahallesi'nde kurulan kadınlar hokey takımı Beyoğlu İç Mimarlık Uğur Okulları Güney Eziler Spor Kulübü, hokeydeki başarılarına bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz Haziran ayında açık alan hokeyde Kadınlar Süper Ligi'ne yükselen Denizli temsilcisi, salonda da adını Süper Lig'e yazdırdı. Türkiye Hokey Kadınlar 1. Ligi'nde 2022-2023 sezonu maçları Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kaltun Madran Su Ege Yıldızları GSK, Haydarpaşa SK, Nizip H.E.M. SK, Bolu Gençlik Merkezi SK, Fatsa Hokey SK, Acıpayam Belediyespor, Hisar GSK ile mücadele eden Güney Eziler SK, oynadığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı şampiyon olarak, Hokey Süper Ligi'ne yükseldi.

SUAT ARI: SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

Denizli'de ilk defa bir kulüp hokey takımı Süper Lig'de mücadele etme hakkını kazanırken, 3 yıl içinde üst üste lig atlayan Beyoğlu İç Mimarlık Uğur Okulları Güney Eziler SK'nın teknik sorumlusu ve Eziler Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Suat Arı, "Çok çalışmanın karşılığını aldık. Bu yola çıkarken en üst seviye neyse orada olacağız diye söz vermiştik. Sözümüzü tuttuk. Destek olan, sahip çıkan herkese teşekkür ediyoruz. Biz büyük bir aileyiz" dedi.

ECE ŞAHİNER, 43 GOLLE "GOL KRALİÇESİ" OLDU

MUĞLA'DAKİ maçlarda Süper Lig'e yükselen Beyoğlu İç Mimarlık Uğur Okulları Güney Eziler SK oyuncusu Ece Şahiner, 43 golle en çok gol atan isim olurken, şampiyonluğa en çok katkı koyanlardan biri oldu. En yakın takipçisi olan Sıla Aleyna Çelebi'ye 17 sayı fark atan Ece Şahiner, şampiyonluk yarışında ağırlığını koydu. Ece'nin gol mührünü bastığı maçlarda Denizli temsilcisi Güney Eziler SK, 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

SEBAHATTİN ALP