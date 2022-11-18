Baklavalı karşılama

Diyarbakır'da İskoçya ile oynanan hazırlık maçını 2-1 kazanan A Milli Takımımız yarın Çekya ile oynayacağı özel karşılaşma için Gaziantep'e giderken, burada binlerce vatandaş çiçek, baklava, davul-zurna ve meşalelerle ay-yıldızlıları karşıladı. Mücadele yarın saat 20.00'de oynanacak ve Gaziantep'te, tam 21 yıl sonra milli maç heyecanı yaşanacak.

Gaziantep, son olarak 25 Nisan 2001'de milli takımı ağırlamış, Kamil Ocak Stadı'nda oynanan özel maçta Arnavutluk, Türkiye'yi 2-0 yenmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır'da Milli maç oynamamız ricası üzerine Avrupa standartlarına kavuşturulan Diyarbakır Stadı'nda İskoçya'yı ağırladık. Galibiyet almak elbette güzel ama bizim için önemli olan, milli takıma yakışır güzel bir futbol sergilemek ve Fair Play ruhuyla mücadele etmekti. Seyir zevki yüksek bir karşılaşma

oldu" diye konuştu.

İKİ YILDIZ KAMPTAN AYRILDI

MİLLİLERİN Çekya maçı öncesinde 2 oyuncu aday kadrodan çıkarıldı. TFF'den yapılan açıklamada, "Milli futbolcularımız İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın ek 1. bölümünün 1. maddesinin 6. bendine istinaden, kulüpleriyle kamp öncesinde varılan karşılıklı mutabakat neticesinde aday kadrodan çıkarıldı" denildi. Bu arada dünkü antrenmanda Kerem de sakatlandı.