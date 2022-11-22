Hollanda geç açıldı

KATAR'DA düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda, A Grubu'ndaki ilk maçında Senegal'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın büyük bölümü golsüz eşitlikle geçildi. 85. dakikada sol kanatta topla buluşan De Jong'un ceza sahasına yükselttiği topa iyi yükselen ve kalesini terk eden Mendy'den önce kafayı vuran Gakpo fileleri havalandırdı: 0-1. 90+9'da hızlı gelişen atakta ceza sahasına giren Depay'ın yerden plase vuruşunda top kaleci Mendy'den döndü, boşta kalan meşin yuvarlağı Klaassen düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi, skoru belirledi: 0-2. Hollanda'da Beşiktaşlı Wout Weghorst ile Senegal'de Alanyasporlu Famara Diedhiou oynamadı.

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