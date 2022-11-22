  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Hollanda geç açıldı

Hollanda geç açıldı

Uzun süre gol sesi çıkmayan maçta Portakallar, 85. dakikada Gakpo ve 90+9. dakikada Klaassen’in golleriyle 3 puana uzandı

22.11.2022

Hollanda geç açıldı
KATAR'DA düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda, A Grubu'ndaki ilk maçında Senegal'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın büyük bölümü golsüz eşitlikle geçildi. 85. dakikada sol kanatta topla buluşan De Jong'un ceza sahasına yükselttiği topa iyi yükselen ve kalesini terk eden Mendy'den önce kafayı vuran Gakpo fileleri havalandırdı: 0-1. 90+9'da hızlı gelişen atakta ceza sahasına giren Depay'ın yerden plase vuruşunda top kaleci Mendy'den döndü, boşta kalan meşin yuvarlağı Klaassen düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi, skoru belirledi: 0-2. Hollanda'da Beşiktaşlı Wout Weghorst ile Senegal'de Alanyasporlu Famara Diedhiou oynamadı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA