Polonya güldü

2022 Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında ilk karşılaşmada Meksika ile golsüz berabere kalan Polonya, şok bir skorla Arjantin'i 2-1 yenen sürpriz takım Suudi Arabistan'ı 2-0 mağlup etti. 14. dakikada Abdülhamid'in adrese teslim pasında Kanno hiç bekletmeden vurdu, kaleci Szczeny güçlükle topu çıkardı. 39. dakikada Cash'in ortasında topla buluşan Lewandowski geriye çıkardı, Zielinski'nin vuruşu ağlarla buluştu: 1-0. 44'te Shehri ceza sahasında yerde kaldı, VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi. 45+1'de topun başına geçen Al Birakan'ın şutunda kaleci Szczesny, topu çıkardı. Seken topa bu kez Burayk vurdu, kaleci Szczesny bir daha başarılıydı.

LEWANDOWSKİ SKORU İLAN ETTİ

56. dakikada Suudi Arabistanlı futbolcular çok iyi paslaştı, Abid'in pasında karşı karşıya kalan Al Birakan'ın şutunu kaleci Szczesny çeldi. 64. dakikada Frankowski'nin soldan ortasında Milik'in kafa vuruşu üst direkte patladı. 65. dakikada Lewandowski sağ çaprazdan şutunu çekti, kaleci Owais'ten seken top yan direten döndü. 82. dakikada Malki'nin büyük hatasında araya giren Lewandowski skoru belirledi: 2-0.