Akhisarspor yine düşme potasında

3. Lig 3. Grup'ta deplasmanda Artvin Hopaspor'a teslim olan Akhisarspor, galibiyet hasretini 3 maça çıkartıp yine düşme potasına geriledi. 11. haftada Niğde Anadolu FK'yı 2-1 yenerek haftayı düşme potasının 3 puan önünde 11. sırada kapatan Akigolar, ardından 3 haftada 3 puanı bir arada göremedi. 68 Aksaray Belediyespor'la 0-0 berabere kalan, Fatsa Belediyeaspor'a 2-1 ve Artvin hopaspor'a 3-1 mağlup olan yeşil-siyahlılar, bir türlü alt sıralarla bağını kopartamadı ve düşme korkusunu ensesinde hissetmeye başladı. Son iki sezonda 1. Lig ve 2. Lig'e veda eden Akhisar kötü sonuçlarla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor.

KENAN MOLLA