KSK hesap yapıyor

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda taraftarı önünde Telekom Baskets Bonn'a 89-80 yenilerek liderlik şansını yitiren Pınar Karşıyaka, hesap kitap yapmaya başladı. Avrupa'da yoluna devam etme ihtimalini riske atan yeşil-kırmızılılar, 21 Aralık'ta Atina deplasmanında AEK'yı mağlup ederse aynı gün oynanacak Reggio Emilia- Telekom Baskets Bonn maçının sonucuna bakmadan Play-In'e kalacak. Temsilcimiz mağlubiyet durumunda ise ikili averajının iyi olduğu Emilia'nın evinde liderliği garantileyen Bonn'a yenilmesini bekleyecek.

YENİLDİĞİ TAKDİRDE NE OLACAK

Karşıyaka, AEK'ya yenilir, Emilia da Bonn'u yenerse grupta sonuncu olarak bu sezon Avrupa defterini erken kapatacak. Grubu ikinci veya üçüncü sırada tamamlaması durumunda Play-In'de A Grubu'ndaki Tofaş veya UCAM Murcia'yla eşleşecek. Grup ikincisi olursa 2 galibiyete ulaşan tarafın son 16'ya kalacağı Play-In'de saha avantajını elde edecek. A Grubu'ndaki ikincilik yarışı da son hafta oynanacak Tofaş-Murcia maçının sonucuna göre belli olacak. Karşıyaka, dün Atina'daki maçta Yunan taraftarlarla İtalyan taraftarlar arasında yaşanıp maçın 15 dakika gecikmesine neden olan olaylarla ilgili FIBA'nın vereceği cezayı bekleyecek. Antrenör Ufuk Sarıca, "Bonn kazanmayı hak etti. Kazanmayı çok istiyorduk, kaybettiğimiz için üzgünüz. Bu oyunla kazanmak mümkün değildi. Şansımız devam ediyor, peşinden koşacağız" dedi.