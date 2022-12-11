Brezilya’nın gözü Jesus’ta

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Hırvatistan'a hazin bir şekilde elenen Brezilya'da teknik direktör Tite'nin istifasının ardından gözler Jorge Jesus'e çevrildi. Tite'nin yerine milli takımın başına kimin geçeceği daha da ateşli şekilde tartışılmaya başlandı. M.City'den Guardiola ya da Palmeiras'tan Abel Ferreira isimleri konuşulmaya başlarken, Fenerbahçe'nin teknik patronu Jorge Jesus için de ciddi bir talep var.

KANARYA'YI ZİRVEYE TAŞIDI

Özellikle Flamengo taraftarları Portekizli Jesus'un milli takımın başına geçmesi için adeta kampanya başlattılar. Bu durum ise Fenerbahçe için ciddi bir sıkıntı oluşturabilir. Çünkü Portekizli teknik adam daha önce defalarca Brezilya Milli Takımı'ndan gelecek olası bir teklif için "reddedilemez" ifadelerini kullanmıştı. Herhangi bir milli takımda görev yapmayan 68 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertlilerde 25 maçta 2.16'lık bir puan ortalaması yakalarken, ligde de takımını zirveye taşımıştı. Bu arada Kanarya, dün İtalya ekibi Salernitana ile oynadığı özel maçı İrfan Can, Joshua King ve Batshuayi'nin attığı gollerle 3-0 kazandı.