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Haberler Spor Denizli deplasmanda coştu

Denizli deplasmanda coştu

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Altaş Denizlispor, deplasmanda Adanaspor'u 3-2 mağlup etti.

AA

19.12.2022, 22:16

Denizli deplasmanda coştu

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Can Cengiz, Emrah Ünal, Hüseyin Aylak

ADANASPOR: Hasan Hüseyin Akınay(Dk. 21 Özer Enes Soylu), Yiğithan Güveli(Dk. 75 Sefa Etöz), Benasser, Tetteh(Dk. 75 Jallow), Ferreira(Dk. 75 Ahmethan Köse), Hakkı Türker,Hüseyin Öztürk, Iseka, Emre Kaplan, Ferhat Katipoğlu, Sacko(Dk. 51 Burak Çoban)

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin Altıntaş, Hakan Çinemre, Ömer Hasan Şişmanoğlu, Özer Özdemir(Dk. 53 Bekir Böke), Mayi(Dk. 53 Muhammet Özkal), Oğuz Yılmaz, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu(Dk. 71 Berkant Gündem), Djedje

GOLLER: Dk. 3 Oğuz Yılmaz, Dk. 17 Ömer Hasan Şişmanoğlu, Dk. 38 Mayi (Altaş Denizlispor), Dk. 19 Hakkı Türker, Dk. 37 Sacko (Adanaspor),

Sarı kartlar: Dk. 45 Djedje(Altaş Denizlispor), Dk. 89 Emre Sağlık(Altaş Denizlispor), Dk. 65 Hakkı Türker(Adanaspor), Dk. 67 Yiğithan Güveli(Adanaspor)

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