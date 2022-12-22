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Haberler Spor Engelleri aştılar

Engelleri aştılar

22.12.2022

Engelleri aştılar

AYDIN Genç Efeler S.K. uzun zamandır yaptığı planlamanın ardından hazırlıklarını tamamlayıp 1. Lig'den müsabakalara katılmaya hak kazandı. Karabük'te gerçekleştirilen Paravoley 1. Ligi 1. Etap müsabakalarında mücadele eden Aydınlı engelli voleybolcular, A Grubu'nda Karabük İl Özel İdaresi, Gaziantep GSİM, Mersin Bana Ellerini Ver ve Batman Ampute takımlarıyla 4 maç yaptı. Oynanan çekişmeli mücadelelere sonucunda Karabük ve Gaziantep takımlarına yenilen Aydın ekibi, Mersin ve Batman takımlarıyla oynadığı maçları kazandı. Aydın Genç Efeler, 1. Etap maçları sonucu grubunu 3. sırada tamamladı. Aydın Genç Efeler Kulübü Başkanı Mehmet Güler, "Grubunu 3. sırada tamamlayan takımımız Mart ayında yapılacak olan 2. etap maçlarında en azından sıralamadaki yerini koruyup ilk üç içinde ligi tamamlayıp final grubuna kalmayı hedeflemektedir" dedi.

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