Messi çılgınlığı

DÜNYA Kupası finalinden galip ayrılan ve kupayı ülkelerine getiren Arjantin Milli Takımı'nı, başkent Buenos Aires'te yaklaşık 4 milyon kişi karşıladı. Arjantin'in efsane futbolcusu Maradona'dan sonra kupada üst üste rekorlar kıran Lionel Messi, taraftarlarını çılgına çevirdi. Arjantinli bir gazetecinin şaka amaçlı yaptığı "Messi'li para basılsın" fikri gündem oldu. Taraftarlar bu konuda hükümete yoğun baskı yapmaya başladı. Bunun yanı sıra şehrin en işlek yerlerindeki duvarlara Messi'nin resimleri çizildi. Arjantin Milli Takımı'nın zaferini ve kaptan Lionel Messi'nin yaptıklarını unutmak istemeyen birçok taraftar da dövmecileri doldurdu. Yoğun mesai yapan dövmeciler, taleplere yetişemediklerini söyledi.

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