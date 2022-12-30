Potada Egeliler zorlu sınavda

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, bugün 2022 yılının son maçında zirve ortağı Türk Telekom'u ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Ligde evinde oynadığı üst üste 4 maçı kazanan, son iç saha sınavında Fenerbahçe Beko'yu yenip liderlikten eden Denizli temsilcisinde başkan Veli Deveciler, Türk Telekom maçına tüm Denizlilileri davet etti. Ligdeki ilk sezonunda 12 maçta 2 galibiyetle son sıradan kurtulamayan Manisa Büyükşehir Belediyespor ise alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Onvo Büyükçekmece deplasmanına çıkacak. Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Raymar Morgan ve Kevin Kaspar'ın ayrıldığı kadrosuna son olarak Ricky Tarrant, İlkan Karaman ve Troy Selim Şav'ı dahil eden Manisa ekibi, yılın son maçını kazanarak hem yeni yıla moralli girmeyi, hem de rakibiyle arasındaki farkı tek galibiyete düşürmeyi hedefliyor.

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