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Haberler Spor Petkim kayıp

Petkim kayıp

Evinde lider Fenerbahçe Beko’ya yenilerek üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı. Geçtiğimiz hafta Tofaş'a yenilen Aliağa Petkimspor baştan sona çekişmeli ve başa baş geçen karşılaşmada güçlü rakibine son çeyrekte Guduric'in kaydettiği üst üste 3 üçlükle boyun eğdi

3.1.2023

Petkim kayıp

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13. haftasında Aliağa Petkim Spor, evinde lider Fenerbahce Beko'ya 76-71 mağlup oldu. Karşılaşma oldukça çekişmeli başladı. Ters eşleşmeleri değerlendiren Kenny Chery ile Petkim 8. dakikada 17-12 öne geçti. Kenardan gelen Edwards ve Metecan sayı atarak başladı, Fenerbahçe ilk periyodu 21-19 önde bitirdi. İkinci çeyrekt başa baş bir mücadeleye sahne oldu. Hücum ribaundlarını toplayan Petkim, 5. dakikada skoru 29-29 eşitledi. Fenerbahçe 4 sayı öndeyken Ege Arar son 28 saniye içinde 4 sayı attı ve devre 37-37 beraberlikle sona erdi. İzmir ekibi savunma kaynaklı sayılarla üçüncü çeyreğin 2. dakikasında 41-38 öne geçti.

GUDURIC'TEN SERİ ÜÇLÜKLER
F.Bahçe yakaladığı seriyle 6. dakikada skoru 49-43 lehine çevirdi. 8. dakikada Dorukhan'ın üçlüğü ile galibiyet el değiştirdi: 51-49. Son 10 dakikaya ise F.Bahçe 56-53 önde girdi. Bitime 7 dakika kala fark 6 sayıya (63-57) çıkınca İzmir ekibinin molası geldi. Bitime altı buçuk dakika kala skor 63-63 eşitlendi. Guduric'in iki üçlüğü, Hayes'in basketi ile 5 dakika kala F.Bahçe skoru 71-63'e getirdi. Üstünlüğü sürdüren sarı-lacivertliler maçı 76-71 kazandı. Ligde 13 maçta 11 galibiyetle zirvedeki yerini koruyan F.Bahçe'de 4'ü son periyotta 6'da 5 üçlük isabeti bulan Guduric, 19 sayıyla oynadı. 5 galibiyette kalan Petkim, sahaya 4 yabancıyla çıktı.

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