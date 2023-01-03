Petkim kayıp

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13. haftasında Aliağa Petkim Spor, evinde lider Fenerbahce Beko'ya 76-71 mağlup oldu. Karşılaşma oldukça çekişmeli başladı. Ters eşleşmeleri değerlendiren Kenny Chery ile Petkim 8. dakikada 17-12 öne geçti. Kenardan gelen Edwards ve Metecan sayı atarak başladı, Fenerbahçe ilk periyodu 21-19 önde bitirdi. İkinci çeyrekt başa baş bir mücadeleye sahne oldu. Hücum ribaundlarını toplayan Petkim, 5. dakikada skoru 29-29 eşitledi. Fenerbahçe 4 sayı öndeyken Ege Arar son 28 saniye içinde 4 sayı attı ve devre 37-37 beraberlikle sona erdi. İzmir ekibi savunma kaynaklı sayılarla üçüncü çeyreğin 2. dakikasında 41-38 öne geçti.

GUDURIC'TEN SERİ ÜÇLÜKLER

F.Bahçe yakaladığı seriyle 6. dakikada skoru 49-43 lehine çevirdi. 8. dakikada Dorukhan'ın üçlüğü ile galibiyet el değiştirdi: 51-49. Son 10 dakikaya ise F.Bahçe 56-53 önde girdi. Bitime 7 dakika kala fark 6 sayıya (63-57) çıkınca İzmir ekibinin molası geldi. Bitime altı buçuk dakika kala skor 63-63 eşitlendi. Guduric'in iki üçlüğü, Hayes'in basketi ile 5 dakika kala F.Bahçe skoru 71-63'e getirdi. Üstünlüğü sürdüren sarı-lacivertliler maçı 76-71 kazandı. Ligde 13 maçta 11 galibiyetle zirvedeki yerini koruyan F.Bahçe'de 4'ü son periyotta 6'da 5 üçlük isabeti bulan Guduric, 19 sayıyla oynadı. 5 galibiyette kalan Petkim, sahaya 4 yabancıyla çıktı.