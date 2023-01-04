‘Süper’ Manisa

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Judo Takımı, Ankara'da düzenlenen Süper Lig'e Terfi Müsabakaları'nda Türkiye üçüncüsü olarak, 2023 yılında Spor Toto Büyükler Süper Ligi'nde yer alma hakkını elde etti. Türkiye Judo Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto Süper Lig ve Terfi Müsabakaları, Ankara'da nefes kesti. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Judo Takımı yapılan yükselme müsabakalarında Türkiye 3.'sü olarak Süper Lig'e çıkmayı başardı. 2023 senesinde Büyükler Süper Ligi'nde erkek judo takımı ile birlikte kadın judo takımı da kulübü Spor Toto Büyükler Süper Ligi'nde temsil edecek.

'BÜYÜK GURUR YAŞADIK'

Fidan Öğel, Sude Öğel, Pınar Boğa, Öznur Efe, Zilan Ertem, Gülşen Tanrıkulu, Dilara Tokgöz'den oluşan Manisa BŞB Kadın Judo Takımı, Manisa'nın gururu oldu. Büyükler Süper Ligi'ne yükselen kadın judo takımının büyük mutluluk ve gurur yaşattığını belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun, "Yeşilbeyazlı armamızı başarıyla temsil ederek üst lige çıkan takımımızı tebrik ediyorum. Gelecek yıl hem erkek hem kadın judo takımımızı heyecanla takip edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen hem antrenörlerimize hem de sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK